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Ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли
31 январь 2017 (14:03)
Японские ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, передает портал «Лента.ру».
Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.
Кислород начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 млрд лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в значительном количестве.
Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.
Кислород начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 млрд лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в значительном количестве.
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