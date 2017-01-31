Дайджест

Ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли

31 январь 2017 (14:03)

Японские ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, передает портал «Лента.ру».

Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.

Кислород начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 млрд лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в значительном количестве.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...