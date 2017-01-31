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В швейцарской деревне ввели собственную валюту

В швейцарской деревне Ле-Дьяблере ввели собственную валюту под названием исенау. Об этом сообщает BBC News.



Фонд защиты интересов Исенау, названный в честь располагающегося в горах над Ле-Дьяблере горнолыжного курорта, отчеканил 50 тысяч монет. До апреля местные магазины и рестораны будут принимать их наряду с настоящими деньгами по курсу 10 швейцарских франков (около 600 руб.) за штуку.



Член Фонда Жан-Мари Шлебиц утверждает, что временная валюта «гальванизировала» местных жителей. Конечной целью акции является сбор 250 тысяч франков, которые необходимы для покупки фуникулера. Сейчас лыжники добираются до курорта на устаревшем четырехместном подъемнике, который действует с 1953 года.

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