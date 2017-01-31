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Свердловская область стала четвертой по числу МФО в УрФО
31 январь 2017 (13:52)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. На сегодняшний день Свердловская область занимает четвертое место по УрФО по количеству микрофинансовых организаций (МФО). Об этом рассказала заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Светлана Фурдуй во время пресс-конференции в Екатеринбурге.
На конец января в области насчитывалось 44 подобные компании. Всего на территории УрФО функционирует 336 МФО.
Как пояснила Светлана Фурдуй, на сегодняшний день микрофинансовые организации работают в трех направлениях.
«МФО предлагают займы малому и среднему бизнесу. Здесь средняя сумма займа составляет 1,1 млн руб. Также микрофинансовые организации выдают потребительские займы с процентной ставкой 40%, а средняя сумма — 150 тыс. руб. Однако самым популярным продуктом являются краткосрочные займы (до 60 дней) сумма — до 45 тыс. Сюда же входят займы до зарплаты — до 10 тыс. рублей на 1-2 недели», — рассказала С. Фурдуй.
На конец января в области насчитывалось 44 подобные компании. Всего на территории УрФО функционирует 336 МФО.
Как пояснила Светлана Фурдуй, на сегодняшний день микрофинансовые организации работают в трех направлениях.
«МФО предлагают займы малому и среднему бизнесу. Здесь средняя сумма займа составляет 1,1 млн руб. Также микрофинансовые организации выдают потребительские займы с процентной ставкой 40%, а средняя сумма — 150 тыс. руб. Однако самым популярным продуктом являются краткосрочные займы (до 60 дней) сумма — до 45 тыс. Сюда же входят займы до зарплаты — до 10 тыс. рублей на 1-2 недели», — рассказала С. Фурдуй.
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