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Свердловская область стала четвертой по числу МФО в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. На сегодняшний день Свердловская область занимает четвертое место по УрФО по количеству микрофинансовых организаций (МФО). Об этом рассказала заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Светлана Фурдуй во время пресс-конференции в Екатеринбурге.



На конец января в области насчитывалось 44 подобные компании. Всего на территории УрФО функционирует 336 МФО.



Как пояснила Светлана Фурдуй, на сегодняшний день микрофинансовые организации работают в трех направлениях.



«МФО предлагают займы малому и среднему бизнесу. Здесь средняя сумма займа составляет 1,1 млн руб. Также микрофинансовые организации выдают потребительские займы с процентной ставкой 40%, а средняя сумма — 150 тыс. руб. Однако самым популярным продуктом являются краткосрочные займы (до 60 дней) сумма — до 45 тыс. Сюда же входят займы до зарплаты — до 10 тыс. рублей на 1-2 недели», — рассказала С. Фурдуй.

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