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На «Екатеринбург-Арене» введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция
31 январь 2017 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, ввела в эксплуатацию трансформаторную подстанцию на спортивном объекте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
При мощности 8 МВт новый источник энергии будет обеспечивать питание инженерных систем в помещениях «Екатеринбург-Арены», которых будет более тысячи.
По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, новая подстанция в четыре раза мощнее существовавшей ранее на стадионе. Ее мощностей достаточно, чтобы обеспечить энергией не только стадион, но и другие крупные близлежащие инфраструктурные и жилые объекты района. Всего на стадионе будет работать четыре штатные трансформаторные подстанции, разработанные по индивидуальному проекту с учетом расположения и потребностей спорткомплекса.
«Подстанция оснащена самым современным оборудованием. Это объект нового поколения, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционным оборудованием: малые габариты, длительный срок службы (25 лет) при минимальном объеме обслуживания, высокая надежность, экологичность и безопасность», — рассказали в пресс-службе.
Следует также отметить, что подстанция спроектирована как энергообъект закрытого типа. Все ее оборудование разместилось в одном здании, где обеспечена необходимая надежность электроснабжения питающего центра.
При мощности 8 МВт новый источник энергии будет обеспечивать питание инженерных систем в помещениях «Екатеринбург-Арены», которых будет более тысячи.
По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, новая подстанция в четыре раза мощнее существовавшей ранее на стадионе. Ее мощностей достаточно, чтобы обеспечить энергией не только стадион, но и другие крупные близлежащие инфраструктурные и жилые объекты района. Всего на стадионе будет работать четыре штатные трансформаторные подстанции, разработанные по индивидуальному проекту с учетом расположения и потребностей спорткомплекса.
«Подстанция оснащена самым современным оборудованием. Это объект нового поколения, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционным оборудованием: малые габариты, длительный срок службы (25 лет) при минимальном объеме обслуживания, высокая надежность, экологичность и безопасность», — рассказали в пресс-службе.
Следует также отметить, что подстанция спроектирована как энергообъект закрытого типа. Все ее оборудование разместилось в одном здании, где обеспечена необходимая надежность электроснабжения питающего центра.
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