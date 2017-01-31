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Ростехнадзор установил причины аварии на хладокомбинате «Норд» в Екатеринбурге
31 январь 2017 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование обстоятельств и причин аварии, произошедшей 22 августа 2016 года на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка комбината» ОАО «Хладокомбинат «Норд» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, как ранее писал УрБК, тогда произошло обрушение стены с восточной стороны здания II очереди 5-этажного холодильника. В результате обрушения открылись пристенные аммиачные батареи двух камер. При обрушении часть кирпичной кладки рухнула внутрь одной из камер, что привело к смещению нижней части пристенной батареи и деформации подающего трубопровода аммиака с последующим разрывом по сварному шву. Выброса жидкого аммиака не последовало, так как трубопровод был закрыт и стоял на вакууме.
В ходе расследования комиссией установлены причины произошедшей аварии. В частности, в нарушение положений технической документации монтажные работы по техперевооружению II очереди 5-этажного холодильника начаты до выполнения мероприятий по экспертизе промышленной безопасности его здания. Кроме того, не обеспечена организация и осуществление производственного контроля за проведением техобслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты здания холодильника.
Актом расследования аварии предусмотрены мероприятия по локализации и устранению причин аварии.
По итогам расследования аварии возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ОАО «Хладокомбинат «Норд» и должностных лиц предприятия.
Напомним, как ранее писал УрБК, тогда произошло обрушение стены с восточной стороны здания II очереди 5-этажного холодильника. В результате обрушения открылись пристенные аммиачные батареи двух камер. При обрушении часть кирпичной кладки рухнула внутрь одной из камер, что привело к смещению нижней части пристенной батареи и деформации подающего трубопровода аммиака с последующим разрывом по сварному шву. Выброса жидкого аммиака не последовало, так как трубопровод был закрыт и стоял на вакууме.
В ходе расследования комиссией установлены причины произошедшей аварии. В частности, в нарушение положений технической документации монтажные работы по техперевооружению II очереди 5-этажного холодильника начаты до выполнения мероприятий по экспертизе промышленной безопасности его здания. Кроме того, не обеспечена организация и осуществление производственного контроля за проведением техобслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты здания холодильника.
Актом расследования аварии предусмотрены мероприятия по локализации и устранению причин аварии.
По итогам расследования аварии возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ОАО «Хладокомбинат «Норд» и должностных лиц предприятия.
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