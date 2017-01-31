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Ford Sollers сокращает российских офисных работников
31 январь 2017 (12:37)
УрБК, Москва, 31.01.2017. Fоrd Sollers запускает новую программу добровольного ухода — при увольнении по соглашению сторон с 1 по 13 февраля люди получат пять окладов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к одному из предприятий СП и одному из российских дилеров Ford.
По их словам, программа ориентирована на офисных работников во всех подразделениях СП, т.е. в Ленинградской области (автозавод), Республике Татарстан (два автозавода и один завод двигателей) и центральном офисе в Москве. Соответствующее письмо компания разослала в пятницу, 27 января.
Представитель Ford Sollers подтвердил запуск этой программы: «Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе».
Сейчас, по его словам, в компании трудится около 4 тыс. 500 человек. По словам одного из собеседников, цель — сократить треть офисных сотрудников. Представитель СП этот целевой ориентир опровергает, ссылаясь на то, что программа добровольная. Насколько компания хотела бы сократить офисный персонал, он не говорит.
По мнению дилера, новая программа увольнения на предложенных компанией условиях многих заинтересует: «Это гиперлояльный вариант увольнения». Он предположил, что если желающих наберется мало, то компания продолжит оптимизацию, но уже с помощью сокращений. Так же думает и человек, близкий к одному из заводов СП. Представитель Ford Sollers не стал это комментировать.
По их словам, программа ориентирована на офисных работников во всех подразделениях СП, т.е. в Ленинградской области (автозавод), Республике Татарстан (два автозавода и один завод двигателей) и центральном офисе в Москве. Соответствующее письмо компания разослала в пятницу, 27 января.
Представитель Ford Sollers подтвердил запуск этой программы: «Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе».
Сейчас, по его словам, в компании трудится около 4 тыс. 500 человек. По словам одного из собеседников, цель — сократить треть офисных сотрудников. Представитель СП этот целевой ориентир опровергает, ссылаясь на то, что программа добровольная. Насколько компания хотела бы сократить офисный персонал, он не говорит.
По мнению дилера, новая программа увольнения на предложенных компанией условиях многих заинтересует: «Это гиперлояльный вариант увольнения». Он предположил, что если желающих наберется мало, то компания продолжит оптимизацию, но уже с помощью сокращений. Так же думает и человек, близкий к одному из заводов СП. Представитель Ford Sollers не стал это комментировать.
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