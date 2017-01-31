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На должность директора свердловского фонда капремонта претендуют девять кандидатов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области завершило прием заявлений от кандидатов на должность директора Регионального фонда капремонта МКД. В период с 24 по 30 января документы для участия в конкурсе представили девять человек.



Как сообщается на официальном портале правительства региона, решение о допуске соискателей к отборочным испытаниям будет принято в ближайшие дни, после проверки представленного каждым из них пакета документов.



Открытый конкурс на должность руководителя Регионального оператора проводится в три этапа. Первый из них состоится 2 февраля. В рамках него конкурсная комиссия определит соответствие кандидатов и поданных ими документов установленным требованиям.



Будущий директор фонда должен иметь высшее строительное, юридическое либо экономическое образование, а также опыт работы в сфере строительства или ЖКХ, включая не менее чем трехлетний стаж в должности руководителя. Помимо Конституции Российской Федерации и действующего законодательства в сфере строительства и ЖКХ он должен знать нормативно-правовую базу, регулирующую работу региональной системы капремонта, а также обладать навыками оперативного принятия управленческих решений, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений.



Следующие этапы отбора — тестирование и индивидуальное собеседование — также пройдут в феврале. Окончательные итоги конкурса и фамилия победителя, как ожидается, будут представлены в конце месяца.



Напомним, региональный фонд капремонта в 2015 году провалил реализацию программы в Свердловской области: из 1 тыс. 205 запланированных отремонтировать к концу года успели лишь 134 дома. Тогда во главе оператора стоял депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Справедливая Россия» Александр Караваев.



Областная прокуратура в ходе детального анализа исполнения программы в 2015 году обнаружила массовые нарушения. По итогам проверки надзорный орган внес представление губернатору области с требованием наказать виновных в провале капремонта, а также уволить Александра Караваева, квалификация которого не соответствовала занимаемой должности.



26 января 2016 года он сам написал заявление об увольнении с должности, и отставка была принята за месяц до истечения срока контракта.

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