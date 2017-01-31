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Прокуратура внесла представление директору «Уралэнергостройкомплекса» Игорю Плаксину

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Прокуратура Свердловской области провела проверку в связи с «заморозкой» строительства жилого комплекса (ЖК) «Первый Николаевский» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что ООО «УктусСтрой» является застройщиком 6-секционного многоэтажного жилого комплекса переменной этажности (от 25 до 64 этажей) по ул. 3-Интернационала, 1а. Земельный участок площадью свыше 36 тыс. кв. м. принадлежит этой же компании на праве собственности. Разрешение на строительство в мае 2015 года выдано администрацией Екатеринбурга со сроком действия до 30 декабря 2016 года. В настоящее время ведение строительных работ официально приостановлено на основании заявления застройщика.



Финансирование строительства жилого комплекса осуществлялось из трех источников: по кредитным договорам, заключенным с ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Промсвязьбанк»; за счет денежных средств граждан, привлеченных на основании договоров долевого участия; путем включения граждан в жилищно-строительный кооператив «Первый Николаевский» в качестве пайщиков.



«По результатам совместной выездной проверки финансовой деятельности ООО «УктусСтрой» и ЖСК «Первый Николаевский», проведенной с привлечением специалистов департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, прокуратура Железнодорожного района г. Екатеринбурга в отношении ЖСК «Первый Николаевский» возбудила административное дело по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», — говорится в сообщении.



Прокуратура Екатеринбурга в январе 2017 года директору некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» Игорю Плаксину (заказчику строительства) внесла представление в связи с нарушением прав участников жилищного строительства.



Прокуратура добивается возобновления строительства комплекса «Первый Николаевский» и восстановления прав дольщиков и пайщиков жилого комплекса.



Рассмотрение внесенных актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре области.

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