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Индекс потребительского доверия опустился до минимальных значений

УрБК, Москва, 31.01.2017. Индекс потребительского доверия Nielsen, который начал расти весной прошлого года, вновь опустился до минимальных значений — 63 пункта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В конце года 85% россиян были уверены, что сейчас не время совершать покупки, 79% заявили о намерении продолжать экономить даже при стабилизации ситуации в стране. Такой настрой потребителей привел к замедлению темпов роста выручки крупнейших ритейлеров.



Главной причиной снижения в Nielsen называют изменение психологии потребителей, которые теперь следуют новым принципам: крайний рационализм, взвешенный, прагматичный подход к любой покупке, включая продукты питания.



Декабрьский опрос Nielsen показал, что доля тех, кто оценивает свои финансы негативно, увеличилась на 6 п.п., до 67% в сравнении с тем же периодом 2015 года. Число респондентов, сокративших свои расходы, выросло на 2 п.п., до 75%.



Опрошенные по-прежнему в первую очередь экономят на покупке новой одежды (61% в четвертом квартале 2016 года — на 2 п.п. больше, чем в третьем квартале) и развлечениях вне дома (59%, плюс 4 п.п.). Около половины потребителей — 49% — стали меньше тратить на короткие поездки и отпуска, столько же — на обновление техники, 53% переключились на более дешевые бренды продуктов питания.



Число респондентов, уверенных, что сейчас не лучшее время для покупок, выросло до 84% — на 11 п.п. больше, чем в четвертом квартале 2015 года. Это один из самых высоких показателей за все время исследования, отражающий как последствия сокращения реальных доходов населения, так и сдвиг в сторону сберегательной модели поведения, подчеркивают в Nielsen.



«Модель потребления окончательно трансформировалась в модель сбережения. Экономия во всем стала частью образа жизни», — объясняет руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций «Nielsen Россия» Марина Ерскова.



По данным компании, 79% россиян будут экономить даже при улучшении экономической ситуации.

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