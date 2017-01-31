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Застройщик ЖК «Первый Николаевский» должен выплатить Сбербанку 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Сбербанк профинансировал 70% строительства I очереди жилого комплекса (ЖК) «Первый Николаевский». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя Уральского банка Сбербанка Ольгу Никитину.



«Сейчас ведутся переговоры с пятью потенциальными инвесторами — известными участниками строительного рынка города, но их мы не разглашаем. Инвестор может выступить в роли технического заказчика и контролировать ход стройки», — заявила О. Никитина.



По данным банкиров, с января 2013 года по ноябрь 2014 года застройщик «Первого Николаевского» — «УктусСтрой» (входит в состав «Уралэнергостройкомплекс) — получил от Сбербанка кредит в размере 2,1 млрд руб. Согласно решению арбитражного суда от 26 января 2017 года, застройщик должен выплатить банку долг в размере 1,3 млрд руб.



Также в арбитражном суде Свердловской области находится иск о банкротстве ООО «УктусСтрой» от компании ООО «УКС Груп» (производит строительные металлические конструкции) за долг в 400 тыс. руб. — уже 9 февраля данный иск будет рассмотрен по существу.



В Сбербанке заявили, что будут стараться не допустить банкротства застройщика.



«Эта процедура затруднит окончание строительства комплекса, снизит шансы по привлечению инвестора для достройки и может быть использована застройщиком как способ ухода от ответственности перед кредиторами и пайщиками», — поясняют в банке.



Отметим, что проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь комплекса предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Строительство было приостановлено в октябре 2016 года. По данным сайта застройщика, первая очередь ЖК готова на 86%, вторая — на 3%.

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