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Шахта «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа в 2016 году добыла 3 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. По итогам 2016 года шахта «Ерунаковская-VIII» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) добыла 3 млн т угля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Производственный рекорд поставили благодаря слаженной работе всего коллектива предприятия. Весомый вклад в достижение высоких показателей внесли передовые бригады Александра Ляне и Алексея Коршунова.



«Несмотря на сложные горно-геологические условия и повышенную газообильность пласта, шахта «Ерунаковская-VIII» уверенно лидирует по темпам проведения горных выработок. В декабре 2016 года бригада А. Коршунова прошла 460 метров горных выработок, что стало лучшим результатом по проходке среди предприятий Распадской угольной компании», — говорится в сообщении.



Для обеспечения безопасности и повышения производительности на предприятии совершенствуются системы дегазации и проветривания. Впервые в компании для шахты «Ерунаковская-VIII» будет приобретен станок направленного бурения производства Австралии. Современная техника способна пробуривать скважины длиной до 900 метров и эффективно дегазировать угольный пласт, тогда как возможности обычного станка составляют 150-200 метров.



Шахта «Ерунаковская-VIII» введена в эксплуатацию в феврале 2013 года как одно из современных угледобывающих предприятий России. Здесь ведется промышленная добыча коксующегося угля ценной марки ГЖ. После обогащения на ЦОФ «Кузнецкая» и ЦОФ «Абашевская» концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа, часть — отправляется на экспорт.



Шахта «Ерунаковская-VIII» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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