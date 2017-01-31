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За 2016 год объем просрочки за ипотеку вырос на 39%

УрБК, Москва, 31.01.2017. За 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. шт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По данным ОКБ (входит в топ-3 БКИ), количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось на 20%, до 42,3 тыс. шт. Сопоставимые данные приводят и в БКИ «Эквифакс» (также входит в топ-3): количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросло за 2016 год на 21%. В НБКИ также зафиксировали рост этого показателя, однако менее значительный — около 4,3%.



Данные БКИ о значительном росте числа просроченных ипотечных ссуд выглядят неожиданно. Обычно для оценки качества кредитов используется доля просрочки в совокупном объеме ссуд в денежном выражении. И по этому показателю качество ипотеки в 2016 году даже несколько улучшилось. Так, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на начало года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объема, на 1 декабря 2016 года — 2,9%.



Динамика объяснима: ипотечные кредиты — самые крупные и самые длинные розничные ссуды. Даже несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки по российским стандартам бухучета, а при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами. За 11 месяцев 2016 года объем ипотечных кредитов увеличился на 11%. А вот в абсолютном выражении расхождения данных по просрочке по ипотеке свыше 90 дней у Центробанка и участников рынка БКИ не столь значительны. По информации ЦБ на 1 декабря 2016 года, это 126 млрд руб. По данным ОКБ — около 160 млрд руб. за весь 2016 год.



Эксперты ожидают дальнейшего ухудшения качества ипотеки.



«Хотя в 2015-2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты. При падающих реальных доходах населения ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее», — говорит главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.



По словам директора по развитию продуктов ОКБ Александра Ахломова, просрочка по беззалоговым кредитам уже достигла определенного дна, а на залоговых кредитах сказался отложенный эффект макроэкономической ситуации.

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