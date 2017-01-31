Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а, 5 этаж) состоится расширенное заседание Общественной палаты Свердловской области и Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург». В повестке дня вопрос «О новой маршрутной схеме общественного транспорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Докладчик: председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман, глава администрации города Александр Якоб, заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.



В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная регулированию рынка микрофинансовых организаций на Урале. В мероприятии примут участие заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Светлана Фурдуй и начальник Управления Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в УрФО Сергей Кокоулин.

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