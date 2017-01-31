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Долг жителей Екатеринбурга за услуги ЖКХ составляет порядка 4,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Долг жителей Екатеринбурга за услуги ЖКХ составляет порядка 4,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.



Городские власти подписали постановление, утверждающее положение об организации районных комиссий по работе с жителями, имеющими задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



Документ разработан для упорядочения работы районных комиссий по сокращению долгов жителей. Постановление утверждает состав комиссий, полномочия, порядок работы с должниками, определяет формы отчетности по результатам деятельности.



«К должникам специалисты применяют все меры воздействия, предусмотренные законодательством. Городские власти проводят совещания с участием судебных приставов, управляющих компаний, коммунальных организаций и других заинтересованных сторон. Главная цель таких встреч — скоординировать совместные усилия, выработать единый подход, распространить успешный опыт и вместе решить появляющиеся трудности. Участники стараются сообща добиться снижения общей суммы задолженности населения, проводя различные мероприятия — профилактические беседы, вызовы на районные административные комиссии, отключения от коммунальных услуг, обращения в суд и конфискация имущества по его решению», — говорится в сообщении.

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