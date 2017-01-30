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Арбитражный суд перенес рассмотрение дела ФАС и Google на 28 февраля

УрБК, Москва, 30.01.2017. Арбитражный суд Московского округа перенес на 28 февраля рассмотрение кассационной жалобы Google к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ФАС.



«Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение дела на 28 февраля 2017 года в связи с подачей компанией Google жалобы в Верховный суд РФ на определение ФАС от 23 декабря 2016 года», — приводятся в сообщении слова источника в ФАС.



Напомним, компания Google пытается оспорить решение российского антимонопольного ведомства, которое признало американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений.



Дело против Google было открыто в 2015 году по жалобе компании «Яндекс», на американскую корпорацию был наложен штраф в 438 млн руб. ФАС предписала Google скорректировать договор с производителями приложений для ОС Android. В американской корпорации заявили, что исполняют предписание ведомства. В начале ноября ФАС оштрафовала Google на общую сумму 1 млн руб. за неисполнение предписаний в срок.

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