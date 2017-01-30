Кризис

Главным страхом россиян остается рост цен

Основные страхи россиян до сих пор связаны с ростом цен и международными конфликтами. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Индекс страхов по международными конфликтам в ноябре-декабре составил 14 п. Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, составил 10 п.



Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 п. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи (-8 п.).



Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат существенно ниже, чем по названным выше проблемам: соответствующий индекс равен 18 п. (в январе он составлял -8 п.). Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил -29 п. (с -23 п. в январе).



«Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре-декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог — ослабление актуальности доминантных страхов», — прокомментировала данные руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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