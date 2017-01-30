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В России с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы некоторые соцгарантии
30 январь 2017 (17:06)
УрБК, Москва, 30.01.2017. Ряд социальных гарантий будет индексирован с 1 февраля текущего года, позднее индексация коснется и стипендиального фонда. Об этом сообщил на совещании председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий», — напомнил он. «Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%», — отметил он.
«Также будет проиндексирован и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», — пояснил Дмитрий Медведев.
Стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября 2017 года, добавил глава российского кабмина. «С 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд», — сказал он.
«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей», — отметил глава кабмина.
В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. руб.
«На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий», — напомнил он. «Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%», — отметил он.
«Также будет проиндексирован и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», — пояснил Дмитрий Медведев.
Стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября 2017 года, добавил глава российского кабмина. «С 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд», — сказал он.
«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей», — отметил глава кабмина.
В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. руб.
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