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В Йемене погиб американский пехотинец

В Йемене впервые за всю историю конфликта погиб американский морской пехотинец. Об этом сообщает The New York Times.



Атака на лагерь боевиков «Аль-Каиды» в центральной части Йемена стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Дональдом Трампом в должности президента. Атака была проведена бойцами подразделения SEAL Team 6 безлунной ночью, чтобы в полной мере использовать преимущества американских приборов ночного видения. В результате были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Авлаки. У американцев один человек погиб, еще трое ранены. Изначально сообщалось, что среди мирного населения жертв нет, но позже военные заявили, что проверяют сообщения о гибели женщин и детей во время атаки.



Как отмечает издание, операция против йеменского крыла «Аль-Каиды» обсуждалась уже несколько месяцев. Администрация Обамы так и не смогла решить, стоит ли ее санкционировать, учитывая риск, которому неизбежно подвергнутся спецназовцы при операции в самом сердце воюющей страны, и передала этот вопрос администрации Трампа. Новый президент, обещавший бороться с радикальным исламским терроризмом по всему миру, санкционировал удар по боевикам сразу после вступления в должность.

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