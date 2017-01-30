Дайджест
На Донбассе погибли 20 украинских военных
30 январь 2017 (16:53)
В результате атак украинской армии на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли 20 военнослужащих. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.
«В бою с одним из подразделений ДНР, командиром которым являлся военнослужащий с позывным Грек, погибло 15 украинских силовиков. Более 20 получили ранение», — уточнил представитель командования.
Кроме того, по его данным, еще пять военнослужащих были убиты и десять ранены во время минометного огня со стороны запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
«В бою с одним из подразделений ДНР, командиром которым являлся военнослужащий с позывным Грек, погибло 15 украинских силовиков. Более 20 получили ранение», — уточнил представитель командования.
Кроме того, по его данным, еще пять военнослужащих были убиты и десять ранены во время минометного огня со стороны запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
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