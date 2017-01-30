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Испанскую семью раздавило полками с одеждой

Семья из испанского городе Аликанте была насмерть раздавлена полками с одеждой. Об этом сообщает газета La Vanguardia.



Супружеская пара — 50-летний мужчина и 49-летняя женщина, а также их 12-летняя дочь умерли в ночь на субботу, 28 января. Обнаружить погибших удалось только днем, когда проснулась 18-летняя дочь. Девушка попыталась выйти из комнаты, однако дверь оказалась заблокированной, передает РИА Новости. Когда ей удалось пробраться в комнату, она увидела груду одежды и вызвала полицию.



По информации Quotidiano.net, причиной смерти трех человек стала асфиксия.



Супруги были выходцами из Марокко с испанским подданством. Как отмечает ABC, для хранения вещей они сделали множество полок от пола до потолка. Скопившуюся одежду они периодически продавали.

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