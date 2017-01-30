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Британия отправит эсминец в Черное море

Великобритания отправит эскадренный миноносец HMS Diamond в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Daily Mail.



Как отмечает издание, вооруженный зенитно-ракетными комплексом боевой корабль направится в Черное море, чтобы «защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях на Украине».



«Британия посылает ясный сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность», — заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

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