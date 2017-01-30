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Airbus и Boeing могут отказаться от покупки титана на ВСМПО-АВИСМА

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Международные авиастроительные корпорации Boeing и Airbus могут отказаться от закупки титана на ВСМПО-АВИСМА (Верхняя Салда). Об этом сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.



«И «Титановая долина», и Корпорация развития Среднего Урала, и министерство инвестиций и развития Свердловской области прекрасно знают, к чему сейчас склоняются наши переговоры с Boeing и Airbus. Совсем не за горами то время, когда им не понадобится наш титан. Потому что вся конструкторская мысль направлена на то, чтобы перейти на совершенно другие материалы. Речь идет о композитном крыле, части фюзеляжей и других узлах», — считает Андрей Беседин.



По его словам, если это произойдет, то «20% внешнеторгового оборота Свердловской области (около 2 млрд долл. США в год) растает, как дым».

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