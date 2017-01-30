Новости дня

Для предотвращения контрафакта в России лекарства будут маркировать кодами

УрБК, Москва, 30.01.2017. В России вводится в действие механизм маркировки лекарств специальными кодами, предотвращающий оборот контрафакта в аптечных сетях. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, передает «Интерфакс».



«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», — приводятся в сообщении слова Д. Медведева.



По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.



Медведев отметил, что прежде, чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка — производителей и торговых сетей.



Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно с Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором.



«Речь идет о примерно 350 тыс. участников оборота: это около 1 тыс. производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций», — сказал А. Дворкович.



По его словам, «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: