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Для предотвращения контрафакта в России лекарства будут маркировать кодами
30 январь 2017 (16:31)
УрБК, Москва, 30.01.2017. В России вводится в действие механизм маркировки лекарств специальными кодами, предотвращающий оборот контрафакта в аптечных сетях. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник, передает «Интерфакс».
«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», — приводятся в сообщении слова Д. Медведева.
По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.
Медведев отметил, что прежде, чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка — производителей и торговых сетей.
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно с Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором.
«Речь идет о примерно 350 тыс. участников оборота: это около 1 тыс. производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций», — сказал А. Дворкович.
По его словам, «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».
«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», — приводятся в сообщении слова Д. Медведева.
По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.
Медведев отметил, что прежде, чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка — производителей и торговых сетей.
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно с Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором.
«Речь идет о примерно 350 тыс. участников оборота: это около 1 тыс. производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций», — сказал А. Дворкович.
По его словам, «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».
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