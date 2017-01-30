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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в 2017 году снесут 257 металлических гаражей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила список из 257 металлических гаражей, подлежащих выносу в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.



«Эта мера стала ответом на многочисленные обращения жителей, управляющих компаний и муниципальных учреждений о фактах ненадлежащего санитарного состояния территории, прилегающей к гаражам, их нахождения в санитарно-защитной зоне, а также для улучшения благоустройства района и устранения нарушений земельного законодательства», — сказано в сообщении.



Специалисты обращают внимание, что в первом квартале 2017 года владельцы металлических гаражей будут оповещены об одностороннем расторжении договоров аренды земельных участков, добровольном демонтаже и необходимости освобождения территории.



Во втором квартале 2017 года, при отсутствии согласия путем переговоров, администрация района направит владельцам объектов исковые заявления о расторжении договоров аренды и освобождении земельных участков под металлические гаражи в судебном порядке.



После вынесения судебного решения о демонтаже в установленный законом срок службы произведут вывоз объекта на штрафплощадку с возмещением расходов с владельца гаража.

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