Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 9 коп.

30 январь 2017 (15:03)

УрБК, Москва, 30.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 31 января. Курс долл. США снизился на 15,78 коп., до 60,16 руб. Курс евро повысился на 9,04 коп., составив 64,43 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...