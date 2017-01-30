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Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 9 коп.
30 январь 2017 (15:03)
УрБК, Москва, 30.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 31 января. Курс долл. США снизился на 15,78 коп., до 60,16 руб. Курс евро повысился на 9,04 коп., составив 64,43 руб.
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