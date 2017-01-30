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Продажи Rolls-Royce в России в 2016 году сократились на 23%

УрБК, Москва, 30.01.2017. Продажи новых автомобилей люксового бренда Rolls-Royce в России по итогам 2016 года составили 110 единиц, что на 23% меньше, чем годом ранее (143 шт.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является купе Wraith стоимостью более 25 млн руб., доля которого превышает 40%. В количественном выражении это соответствует 46 проданным экземплярам. На втором месте по популярности у россиян находится седан Rolls-Royce Ghost (29 шт.), цена которого начинается от 26 млн руб.



В прошлом году на российском рынке появился новый кабриолет Rolls-Royce Dawn, продажи которого в итоге составили 19 единиц. Кроме этого, на российских дорогах в 2016 году появилось еще 16 автомобилей Rolls-Royce Phantom.



Две трети новых автомобилей Rolls-Royce (73 шт.) было продано в Москве и Подмосковье. Жители Санкт-Петербурга приобрели 13 таких машин. По три автомобиля отправилось в Рязанскую область и Краснодарский край, по два — в Ханты-Мансийский АО, Кемеровскую и Тульскую области. Еще по одному новому «Роллс-Ройсу» появилось в 12 российских регионах (Якутия, Пермский край, Татарстан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Калининградская, Новосибирская, Владимирская, Воронежская, Ярославская и Ростовская области).

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