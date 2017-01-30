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Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Алексея Улюкаева

УрБК, Москва, 30.01.2017. Мосгорсуд признал законным продление до середины весны домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда.



Экс-министр воспользовался своим правом не участвовать в рассмотрении жалобы своих защитников.



На заседании адвокаты Лариса Каштанова и Тимофей Гриднев кратко поддержали доводы своей жалобы, в которой они просят отпустить экс-главу МЭР под подписку о невыезде, либо разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром и вечером, а также доступ няни к его детям.



Следователь и прокурор просили оставить решение Басманного суда о продлении домашнего ареста без изменения со всеми наложенными на экс-министра запретами и ограничениями, так как посчитали их необходимыми для беспрепятственного расследования.



Напомним, что в ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долл. США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти», законность самой сделки при этом не оспаривается.



Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест. Позднее президент РФ освободил его от должности в связи с утратой доверия. 10 января Басманный суд Москвы продлил домашний арест Улюкаева на два месяца, то есть до 15 апреля.

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