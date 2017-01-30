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Холодное водоснабжение в центре Верхотурья возобновлено только после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Восстановлено централизованное водоснабжение в 14 многоквартирных домах, 3 школах и детских садах, а также в районной больнице Верхотурья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что 6 января 2017 года из-за прорыва на участке водопровода на улице Нефтяников в Верхотурье и при низкой температуре наружного воздуха произошло замерзание участка сети централизованного водоснабжения.



В результате аварийной ситуации без централизованного водоснабжения остались 14 многоквартирных домов, три образовательных учреждения, ГБУЗ Свердловской области «Центральная районная больница Верхотурского района», расположенные в центральной части города.



С целью устранения выявленного нарушения 10 января 2017 года прокурор района направил в Верхотурский районный суд исковое заявление о возложении на администрацию города и муниципальное унитарное предприятие «Услуга» обязанности немедленно, со дня объявления решения суда, обеспечить холодным водоснабжением потребителей центральной части Верхотурья, в том числе социальные объекты.



На момент рассмотрения искового заявления 26 января 2017 года указанные потребители централизованным способом холодной водой обеспечены не были.



Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда по ходатайству прокурора обращено судом к немедленному исполнению.



После вмешательства прокуратуры в вечернее время в пятницу, 27 января 2017 года, по результатам проведенных ремонтных работ на водопроводной сети централизованное водоснабжение 14 многоквартирных домов и социальных объектов, расположенных в центральной части города, было восстановлено.

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