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Словения намерена организовать встречу Путина и Трампа

30 январь 2017 (13:40)

Словения намерена организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД страны Карл Эрьявец в интервью порталу Zurnal24.si.

По его словам, данную инициативу он обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым еще в декабре 2016 года.

«Учитывая тот факт, что мы успешно организовали встречу Джордж Буш-младший — Владимир Путин, Лавров сказал, что не видит причин не повторить переговоры на таком уровне. Все это, конечно, зависит от лидеров США и России», — отметил Эрьявец.

23 января премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина. Он допустил, что беседа глав государств может состояться «если политическая ситуация будет располагать к этому».

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