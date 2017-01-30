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Словения намерена организовать встречу Путина и Трампа

Словения намерена организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД страны Карл Эрьявец в интервью порталу Zurnal24.si.



По его словам, данную инициативу он обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым еще в декабре 2016 года.



«Учитывая тот факт, что мы успешно организовали встречу Джордж Буш-младший — Владимир Путин, Лавров сказал, что не видит причин не повторить переговоры на таком уровне. Все это, конечно, зависит от лидеров США и России», — отметил Эрьявец.



23 января премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина. Он допустил, что беседа глав государств может состояться «если политическая ситуация будет располагать к этому».

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