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В Москве пытались захватить гаражный комплекс

В Москве совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса (ГСК) «Бибирево». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на охранника территории.



По его словам, вечером в воскресенье, 29 января, около 40 человек в камуфляже и бронежилетах попытались ворваться в офис ГСК. «Они уничтожили все камеры и начали взламывать дверь», — рассказал охранник.



Проникнуть в здание нападавшим не удалось. Причины произошедшего, добавил мужчина, ему неизвестны.



Официального подтверждения о попытке рейдерского захвата ГСК пока не поступало.

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