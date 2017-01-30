Дайджест

В Москве пытались захватить гаражный комплекс

30 январь 2017 (13:40)

В Москве совершена попытка рейдерского захвата гаражно-строительного комплекса (ГСК) «Бибирево». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на охранника территории.

По его словам, вечером в воскресенье, 29 января, около 40 человек в камуфляже и бронежилетах попытались ворваться в офис ГСК. «Они уничтожили все камеры и начали взламывать дверь», — рассказал охранник.

Проникнуть в здание нападавшим не удалось. Причины произошедшего, добавил мужчина, ему неизвестны.

Официального подтверждения о попытке рейдерского захвата ГСК пока не поступало.

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