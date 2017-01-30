Новости дня

ФАС обвиняет «Почту России» в нарушении закона о конкуренции

УрБК, Москва, 30.01.2017. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ФГУП «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Основанием возбуждения дела явилось неисполнение ФГУП «Почта России» предупреждения, выданного ФАС России по результатам рассмотрения заявления «ФПС» по вопросу отказа в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Рассмотрение дела состоится 28 февраля 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: