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Toyota уступила первое место по продажам автомобилей в мире концерну Volkswagen
30 январь 2017 (12:49)
УрБК, Москва, 30.01.2017. Немецкий автопроизводитель Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% — до 10,17 млн машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% — до 10,3 млн автомобилей.
Последние четыре года японский концерн занимал первое место по продажам в мире.
Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкая компания нарастила продажи в Китае за счет сокращения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.
В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке. Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.
Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.
Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% — до 10,17 млн машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% — до 10,3 млн автомобилей.
Последние четыре года японский концерн занимал первое место по продажам в мире.
Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкая компания нарастила продажи в Китае за счет сокращения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.
В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке. Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.
Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.
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