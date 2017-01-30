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Toyota уступила первое место по продажам автомобилей в мире концерну Volkswagen

30 январь 2017 (12:49)

УрБК, Москва, 30.01.2017. Немецкий автопроизводитель Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% — до 10,17 млн машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% — до 10,3 млн автомобилей.

Последние четыре года японский концерн занимал первое место по продажам в мире.

Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкая компания нарастила продажи в Китае за счет сокращения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.

В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке. Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.

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