Новости дня

Toyota уступила первое место по продажам автомобилей в мире концерну Volkswagen

УрБК, Москва, 30.01.2017. Немецкий автопроизводитель Volkswagen по итогам 2016 года обошел японскую Toyota Motor по продажам автомобилей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.



Мировые продажи Toyota в прошлом году выросли на 0,2% — до 10,17 млн машин, а Volkswagen за этот же период увеличил продажи на 3,8% — до 10,3 млн автомобилей.



Последние четыре года японский концерн занимал первое место по продажам в мире.



Toyota уступила первенство VW из-за различий на основных направлениях сбыта. Немецкая компания нарастила продажи в Китае за счет сокращения налогов в этой стране. А на японском производителе сказался сниженный спрос на территории США.



В текущем году на Toyota Motor Corp. по-прежнему будет влиять ситуация на американском рынке. Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп утвердил выход страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.



Политика нового американского лидера направлена на сохранение автомобильного производства в США и создание рабочих мест.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: