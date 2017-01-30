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Рядом со зданием администрации Екатеринбурга выставлены на торги помещения «Тяжпромэлектромет-Инвест»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлены помещения ЗАО «Тяжпромэлектромет-Инвест». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Все помещения расположены по соседству со зданием администрации города — по адресу Ленина, 24. Имущество является залогом АО «ЮниКредит Банк».



Лотом № 1 предлагаются к продаже помещения: первый этаж — № 35-38, 67-68; второй этаж — № 12, 30; третий этаж — № 1, 2, 67, 113; четвертый этаж — № 1-68, антресоль первого этажа — № 22-24, антресоль второго этажа — № 37, 42. Общая площадь — 1 тыс. 414 кв. м., начальная цена — 49 млн 439 тыс. руб.



Лотом № 2 выставлены следующие помещения, находящиеся на Ленина, 24: пятый этаж — № 1-6; шестой этаж — № 2-5. Общая площадь — 189,5 кв. м., начальная цена — 7 млн 263 тыс. руб.



В лот № 3 включены помещения № 22-27 на пятом этаже общей площадью 94,4 кв. м. Начальная цена лота — 3 млн 741 тыс. руб.



Лот № 4 состоит из помещений № 12-14 на пятом этаже и № 11-17 на шестом этаж общей площадью 139,9 кв. м. Начальная цена лота — 5 млн 448 тыс. 718 руб.



Лотом № 5 выставлены помещения № 39-42 на пятом этаже общей площадью 62 кв. м. Начальная цена — 2 млн 503 тыс. руб.



Заявки принимаются с 30 января по 7 марта 2017 года. Аукцион состоится 14 марта 2017 года.



Основным видом деятельности ЗАО «Тяжпромэлектромет–Инвест» является аренда и управление нежилым недвижимым имуществом. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 21 марта 2016 года.

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