Новости дня

Доля банкротящихся застройщиков жилья в России в 2016 году выросла вдвое

УрБК, Москва, 30.01.2017. За 2016 год доля банкротства застройщиков, продающих жилье в рамках 214-ФЗ «О долевом строительстве», выросла в два раза — до 1,8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).



Согласно его расчетам, в одной из стадий банкротства сейчас находятся 149 компаний из 5,5 тыс. существующих. На балансе этих застройщиков находятся в общей сложности 4,5 млн кв. м. незавершенного жилья.



Многие застройщики банкротятся, будучи не в состоянии сдать объекты из-за невозможности привлечь кредиты и падения платежеспособного спроса населения, указывают в РАСК. Другим влияющим на рынок фактором аналитики называют проходящее реформирование 214-ФЗ, направленное на создание дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.



«Нововведения направлены на защиту инвестиций населения в долевое строительство, но не стоит забывать, что реформа происходит на фоне постепенного вымывания платежеспособного спроса: в этих условиях мелкие и средние игроки постепенно либо уходят с рынка, либо передают объекты более крупным игрокам с более гибкими финансовыми возможностями», — объясняет гендиректор РАСК Николай Алексеенко.



Жилищное строительство — не единственный сегмент рынка, где растет число банкротств. По подсчетам РАСК, в одну из стадий банкротства в 2016 году вошли также 3,2 тыс. компаний-подрядчиков (2,1% от общего числа участников рынка), что на 17% выше показателя 2015 года. Но динамика позитивная: в 2015 году число подрядчиков-банкротов выросло на 129%.



«Мы ждем, что в этом году постоянный рост числа банкротств прекратится, но есть риски изменения качественного состава компаний-банкротов: если сейчас 90% всех банкротов — представители микро- и малого бизнеса с выручкой менее 800 млн руб., то в наступившем году некоторая доля может быть замещена средним и крупным бизнесом», — прогнозирует Н. Алексеенко.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: