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Свердловской области выделено из госбюджета более 248 млн на образование

30 январь 2017 (10:21)

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению субсидий в рамках целевой программы развития образования в 2016-2020 годах.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Свердловской области на «разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» выделено из федерального бюджета 248 млн 240 тыс. руб.

Всего субсидии на указанные цели получили 7 регионов. Их общая сумма составляет 696 млн 537 тыс. руб.

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