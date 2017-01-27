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В Екатеринбурге несколько магазинов завышали цены на детское питание на 5,5-36%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. В Екатеринбурге несколько магазинов завышали цены на детское питание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Так, в магазине ООО «Элект» на момент проверки продавалось детское питание — фруктовое пюре, цены на которое превышали максимальный размер торговой надбавки на 11,6% (надбавка составляла 36,6%). В магазине «Продукты» ООО «Торг» выявлен факт завышения регулируемых государством цен на детское питание на 5,5%», — сказано в сообщении.



При этом на территории Свердловской области установлен предельный размер торговой наценки на импортное детское питание — не более 20% к цене закупки товара, на детское питание отечественного производства — не более 25%.



По результатам проверки руководителям торговых компаний прокуратура внесла представления с требованием устранения выявленных нарушений закона. Сейчас цены на детское питание приведены в соответствие с законом.

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