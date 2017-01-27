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«Уральские авиалинии» запускают перелеты на Сицилию

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на самый большой остров Средиземноморья — Сицилию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



С 3 июня 2017 года уральцы смогут путешествовать из Екатеринбурга в Катанию. Рейс будет выполняться регулярно по воскресениям.



«Сицилия — знаменитый остров, омываемый тремя морями и известный своим вулканом Этна. У подножия «Доброго вулкана», как его называют местные, расположился город Катания. Каждый турист хоть раз мечтал побывать там и увидеть цветущие эвкалиптовые и цитрусовые рощи. Там, где песчаные пляжи соседствуют с небывалым количеством руин, оставшихся в наследие от древних греков. Сицилия — это не остров мафии, это маленькая часть Италии с собственной историей. Только там вы попробуйте сицилийские терпкие вина и апельсины с красной мякотью», — говорится в сообщении.

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