Новости дня
«Уральские авиалинии» запускают перелеты на Сицилию
27 январь 2017 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на самый большой остров Средиземноморья — Сицилию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 3 июня 2017 года уральцы смогут путешествовать из Екатеринбурга в Катанию. Рейс будет выполняться регулярно по воскресениям.
«Сицилия — знаменитый остров, омываемый тремя морями и известный своим вулканом Этна. У подножия «Доброго вулкана», как его называют местные, расположился город Катания. Каждый турист хоть раз мечтал побывать там и увидеть цветущие эвкалиптовые и цитрусовые рощи. Там, где песчаные пляжи соседствуют с небывалым количеством руин, оставшихся в наследие от древних греков. Сицилия — это не остров мафии, это маленькая часть Италии с собственной историей. Только там вы попробуйте сицилийские терпкие вина и апельсины с красной мякотью», — говорится в сообщении.
С 3 июня 2017 года уральцы смогут путешествовать из Екатеринбурга в Катанию. Рейс будет выполняться регулярно по воскресениям.
«Сицилия — знаменитый остров, омываемый тремя морями и известный своим вулканом Этна. У подножия «Доброго вулкана», как его называют местные, расположился город Катания. Каждый турист хоть раз мечтал побывать там и увидеть цветущие эвкалиптовые и цитрусовые рощи. Там, где песчаные пляжи соседствуют с небывалым количеством руин, оставшихся в наследие от древних греков. Сицилия — это не остров мафии, это маленькая часть Италии с собственной историей. Только там вы попробуйте сицилийские терпкие вина и апельсины с красной мякотью», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» запускают новый рейс из Самары в Батуми
- «Уральские авиалинии» пока не планируют возобновлять перелеты в Турцию
- «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов из Екатеринбурга на остров Крит
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на перелет из Краснодара в Пафос
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет дополнительный чартерный рейс в Израиль
Loading...