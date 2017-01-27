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«Магнит» в IV квартале сократил EBITDA по МСФО на 4,7%

УрБК, Москва, 27.01.2017. Российский розничный ритейлер «Магнит» в IV квартале 2016 года уменьшил показатель EBITDA по МСФО на 4,73% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года — до 27,495 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм».



Таким образом, результаты торговой сети оказались хуже консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что EBITDA ритейлера в октябре-декабре уменьшится на 0,62%, до 28,68 млрд руб.



Чистая прибыль «Магнита» в IV квартале сократилась на 14,98% — до 13,439 млрд руб. Выручка повысилась на 9,42%, составив 284,675 млрд руб. Аналитики ожидали, что прибыль компании в предыдущем квартале снизится на 3,77% — до 15,211 млрд руб., а выручка вырастет на 9,23% — до 284,187 млрд.



Напомним, чистая прибыль компании по МСФО в 2015 году увеличилась на 23,85% — до 59,061 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 21,03% — до 103,973 млрд руб.

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