Новости дня

ФСК ЕЭС повысила надежность передачи электроэнергии между Югрой и Ямалом

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») усилила подвески высокочастотных заградителей на линии электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Когалым» в Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Работа направлена на повышение надежности передачи электроэнергии между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, где сосредоточены мощности нефтегазового комплекса региона.



На подстанции 500 кВ «Холмогорская» в ЯНАО выполнена подвеска трех высокочастотных заградителей 220 кВ на две гирлянды подвесных изоляторов. Это повысило надежность подвески высокочастотных заградителей при эксплуатации в условиях сильных ветровых нагрузок.



Высокочастотные заградители — оборудование воздушных линий электропередачи, входят в состав централизованной системы противоаварийной автоматики и обеспечивают передачу сигналов и диспетчерских команд.



Линия электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Когалым» протяженностью 85 км — одна из ЛЭП, обеспечивающая передачу мощности от Сургутских ГРЭС в Ноябрьский энергорайон ЯНАО. Участвует в транзите электроэнергии к объектам нефтяной и газовой промышленности компании «Лукойл-Западная Сибирь».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: