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ФСК ЕЭС повысила надежность передачи электроэнергии между Югрой и Ямалом
27 январь 2017 (16:39)
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») усилила подвески высокочастотных заградителей на линии электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Когалым» в Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Работа направлена на повышение надежности передачи электроэнергии между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, где сосредоточены мощности нефтегазового комплекса региона.
На подстанции 500 кВ «Холмогорская» в ЯНАО выполнена подвеска трех высокочастотных заградителей 220 кВ на две гирлянды подвесных изоляторов. Это повысило надежность подвески высокочастотных заградителей при эксплуатации в условиях сильных ветровых нагрузок.
Высокочастотные заградители — оборудование воздушных линий электропередачи, входят в состав централизованной системы противоаварийной автоматики и обеспечивают передачу сигналов и диспетчерских команд.
Линия электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Когалым» протяженностью 85 км — одна из ЛЭП, обеспечивающая передачу мощности от Сургутских ГРЭС в Ноябрьский энергорайон ЯНАО. Участвует в транзите электроэнергии к объектам нефтяной и газовой промышленности компании «Лукойл-Западная Сибирь».
Работа направлена на повышение надежности передачи электроэнергии между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, где сосредоточены мощности нефтегазового комплекса региона.
На подстанции 500 кВ «Холмогорская» в ЯНАО выполнена подвеска трех высокочастотных заградителей 220 кВ на две гирлянды подвесных изоляторов. Это повысило надежность подвески высокочастотных заградителей при эксплуатации в условиях сильных ветровых нагрузок.
Высокочастотные заградители — оборудование воздушных линий электропередачи, входят в состав централизованной системы противоаварийной автоматики и обеспечивают передачу сигналов и диспетчерских команд.
Линия электропередачи 220 кВ «Холмогорская — Когалым» протяженностью 85 км — одна из ЛЭП, обеспечивающая передачу мощности от Сургутских ГРЭС в Ноябрьский энергорайон ЯНАО. Участвует в транзите электроэнергии к объектам нефтяной и газовой промышленности компании «Лукойл-Западная Сибирь».
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