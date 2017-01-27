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Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 31 коп.

27 январь 2017 (16:19)

УрБК, Москва, 27.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 28 января. Курс долл. США вырос на 68,4 коп., до 60,31 руб. Курс евро повысился на 31,81 коп., составив 64,34 руб.

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