Одобрена рекультивация Коркинского разреза

Члены Общественной палаты (ОП) РФ одобрили проект Русской медной компании по рекультивации Коркинского угольного разреза в Челябинской области путем размещения в нем хвостохранилища Томинского ГОКа и заполнения водой. Это решение было принято на расширенном заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды.В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Валерий Серов, эксперт-эколог, директор общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, заместитель директора ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») Александр Соловьянов, научные сотрудники Санкт-Петербургского горного университета и другие авторитетные ученые и эксперты.Отметим, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу решить проблему Коркинского угольного разреза еще в 2012 году. Однако до недавнего времени вопрос его рекультивации практически не двигался с мертвой точки.Как отметили участники заседания, эндогенные пожары в Коркинском угольном разрезе (подземное горение угольных пластов с выделением канцерогенов) представляют реальную опасность для южноуральцев. В непосредственной близости от его края расположены жилые дома, школы, детские сады, которым угрожают оползневые процессы.Решение данной проблемы было озвучено в июле 2016 года. Специалисты Уральского горного университета разработали проект рекультивации разреза путем размещения в нем хвостохранилища Томинского ГОКа Русской медной компании.Эксперты Санкт-Петербургского горного университета подтвердили, что использовать закладочный материал на основе песков (хвостов после сгущения) обогатительной фабрики для рекультивации разреза — обоснованное решение. Оно позволит прекратить доступ кислорода к выходам угольных пластов и прекратит эндогенные пожары. Кроме того, этот шаг поможет укрепить борты Коркинского разреза и остановить оползневые процессы.Директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар в ходе заседания Общественной палаты РФ заявила, что материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал — суглинок. Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии. Технические условия для использования данного закладочного материала разработают специалисты Санкт-Петербургского горного университета. Затем проект будет направлен в уполномоченные органы, в том числе Росприроднадзор, для прохождения соответствующих экспертиз.Согласно проекту рекультивации, Коркинский разрез будет заполнен закладочным материалом и сверху заполнен водой. На первом этапе основные усилия будут направлены на ликвидацию пожаров и оползневых процессов. После всех мероприятий на месте котлована должен образоваться большой пруд.Участники заседания комиссии по экологии и охране окружающей среды по теме «Научно-технический совет по рекультивации Коркинского угольного разреза» высоко оценили проект Русской медной компании. По мнению специалистов, его реализация позволит заметно улучшить экологическую ситуацию в Челябинской области.