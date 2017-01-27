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Google и Apple встали на учет в ФНС для уплаты НДС с продажи электронных услуг

УрБК, Москва, 27.01.2017. Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции (так называемый «налог на Google»).



«С 1 января вступил в действие закон о налогообложении электронных услуг, которые оказывают иностранные компании, в том числе, связанных с поставкой любого контента — игр, соответствующих электронных услуг — на территорию РФ. На сегодняшний день на соответствующий учет поставлены компании Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, Chelsea, Netflix», — сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.



Всего на данный момент заявления на постановку на учет подали 39 компаний, из них помимо перечисленных на учет поставлены: Wargaming, Paddle.com Market Limited, Nintendo, Paddle Payments Limited, Innova Co S.a r.l., KNIGOLUB LTD, Ten Square Games Sp. z o.o., Valve Corporation, Аvangate BV, Digital River Ireland Limited, Digital River GmbH, DR MyCommerce Ireland Limited.



По словам главы ФНС, на следующей неделе ожидаются заявления компаний группы Amazon. Регистрация продлится до 31 января.



«Речь идет о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (соответственно, на нашей территории), эти компании платили налог на добавленную стоимость. Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности, модельная конвенция ОЭСР предполагает такое», — отметил М. Мишустин.

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