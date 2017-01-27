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СКБ-банк проспонсировал выпуск книг для школьных библиотек Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Школьные библиотеки Свердловской области получат книги, изданные при помощи СКБ-банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В дар школьным библиотекам Свердловской области будут переданы книги, изданные при поддержке банка. Литературно-художественное издание, которое поступит в муниципалитеты области, называется «Жизнь, опаленная блокадой». Оно посвящено воспоминаниям эвакуированных ленинградцев, связавших свою судьбу с Уралом и Свердловском. Часть тиража этой книги ранее уже была передана в библиотечную сеть региона и в школы Екатеринбурга.



Книга была издана в 2015-2016 годы по просьбе Союза жителей блокадного Ленинграда в Екатеринбурге. Представители СКБ-банка провели масштабную исследовательскую работу по сбору материалов, курировали редакционную и издательскую деятельность. В книге собраны пронзительные истории из первых уст, уроки жизни, которыми ветераны хотели поделиться с подрастающим поколением. В книге можно найти воспоминания сотен ветеранов-блокадников, проживавших в нашем городе и регионе.



СКБ-банк, будучи уполномоченным банком правительства Свердловской области, уделяет большое внимание проектам патриотического воспитания. В банке надеются, что книги помогут при проведении уроков истории и внеклассных мероприятий в школах региона, а также станут одной из тех прочных нитей, которые связывают школьников со старшим поколением и героическим прошлым нашей страны.

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