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Средняя выплата в ОСАГО в 2016 году выросла на 40%

УрБК, Москва, 27.01.2017. Средняя выплата в обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в 2016 году выросла на 40% и составила 69,024 тыс. руб., а средняя премия увеличилась на 9% до 6,032 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).



Средняя выплата в январе — декабре 2015 года составляла 49,422 тыс. руб., средняя премия — 5,531 тыс. руб.



«Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии — почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО.



«Автогражданка», которая была драйвером страхового рынка, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.



По его данным, в декабре 2016 года средняя премия снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и составила 6,051 тыс. руб., средняя выплата выросла на треть — до 76,796 тыс. руб.



Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году был равен 235,578 млрд руб., увеличившись на 7% к 2015 году, когда этот показатель достигал 220,264 млрд руб. Сумма выплат по страховым случаям выросла на 36% и составила 165,926 млрд руб.



«Здесь отмечается еще один максимальный за все годы показатель — уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии за год. В прошлом году он составил 70%, такого скачка еще не наблюдалось. Самым высоким этот показатель был в 2010 и в 2014 году — 59%», — продолжил И. Юргенс.



По его словам, сильный рост выплат — это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, которые максимально проявились в прошлом году. При этом эффект от повышения тарифов, которое произошло в 2015 году, можно считать уже отыгранным, отметил он.

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