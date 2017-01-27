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Правительство РФ сократит расходы на научно-технический комплекс на 25 млрд рублей
27 январь 2017 (13:36)
УрБК, Москва, 27.01.2017. Правительство РФ сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб., на научные исследования будет выделено меньше на 19 млрд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Федеральной целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Согласно настоящей редакции программы, до 2020 года на эти цели выделено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета.
121,9 млрд руб. выделяется на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения.
Напомним, ранее Минфин представил проект федерального бюджета на 2017-2019 годы, среди новшеств бюджета на 2017 год — особый порядок исполнения майских указов президента.
Федеральной целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Согласно настоящей редакции программы, до 2020 года на эти цели выделено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета.
121,9 млрд руб. выделяется на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения.
Напомним, ранее Минфин представил проект федерального бюджета на 2017-2019 годы, среди новшеств бюджета на 2017 год — особый порядок исполнения майских указов президента.
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