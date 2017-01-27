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Трамп намерен «вышибить дух» из ИГ
27 январь 2017 (13:01)
Президент США Дональд Трамп намерен «вышибить дух» из международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.
«Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил американский лидер. При этом ИГ он назвал «настоящей болезнью».
«Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил американский лидер. При этом ИГ он назвал «настоящей болезнью».
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