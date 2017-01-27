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В Лондоне захватили особняк российского миллиардера

Активисты самовольно вселились в лондонский особняк, который, по некоторым данным, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко. Об этом сообщает The Daily Mail.



Особняк расположен на площади Итон-сквер в районе Белгравия. Он был приобретен россиянином за 15 млн фунтов в 2014 году, но с тех пор оставался незаселенным.



Активисты находятся в доме последние три дня. Они вывесили на здании плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании» и решили устроить в помещении приют для бездомных.

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