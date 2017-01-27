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Белорусский спортсмен пытался подменить допинг-пробу
27 январь 2017 (13:00)
Белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали за попытку подмены допинг-пробы. Об этом сообщает Associated Press.
Решение было принято Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Отмечается, что Чадович подозревается в манипуляции с допинг-пробами — подмене мочи. Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 29 июля прошлого года.
Чадович, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, был включен в состав сборной Белоруссии на Игры в Рио, но в последний момент был заменен на другого спортсмена без объяснения причины. Белорусский спортсмен является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.
Решение было принято Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Отмечается, что Чадович подозревается в манипуляции с допинг-пробами — подмене мочи. Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 29 июля прошлого года.
Чадович, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, был включен в состав сборной Белоруссии на Игры в Рио, но в последний момент был заменен на другого спортсмена без объяснения причины. Белорусский спортсмен является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.
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