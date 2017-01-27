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Суд обязал компанию «Галиаскар» снести построенную ею гостиницу на границе Европы и Азии

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2017. Суд обязал снести самовольно построенную гостиницу в заказнике на границе Европы и Азии, принадлежащую ООО «Галиаскар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Галиаскар» по результатам аукциона предоставлен земельный участок, относящийся к категории земель лесного фонда, для осуществления рекреационной деятельности. Между Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и ООО «Галиаскар» заключен договор аренды сроком на 49 лет. Согласно лесохозяйственному регламенту данный участок отнесен к ландшафтному заказнику областного значения (леса на географической границе Европы и Азии).



В соответствии с проектом освоения лесов ООО «Галиаскар» на данном участке планировал разместить временный объект сборно-разборной конструкции с возможностью демонтажа, размещенный вне зон, занятых растительностью. Однако фирма построила здание капитального строительства, что является нарушением норм лесного законодательства и законодательства об особо охраняемых территориях.



В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в Первоуральский городской суд с исковым заявлением об обязании расторгнуть договор аренды лесного участка, снести самовольную постройку, передать земельный участок в пригодном для ведения лесного хозяйства состоянии.



Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Не согласившись ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отказала в обязании расторгнуть договор аренды. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения. На ООО «Галиаскар» возложена обязанность снести самовольную постройку и привести участок в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства.

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