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АКИТ просит Минфин обязать российские интернет-магазины принимать карты «Мир»

УрБК, Москва, 27.01.2017. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минфин с просьбой обязать все российские интернет-магазины принимать карты «Мир». Об этом сообщает «Банки.ру».



Предложение подписал глава ассоциации Алексей Федоров, возглавляющий рабочую группу «Интернет + торговля» при президенте РФ. Из письма к Минфину следует, что большинство интернет-магазинов в России (всего их более 40 тыс.) сейчас имеют выручку до 120 млн руб. в год и по действующим нормам не обязаны принимать безналичные платежи. Кроме того, такой обязанности сейчас не имеют и зарубежные интернет-магазины, например Amazon. Все это, согласно позиции АКИТ, приводит ко многим злоупотреблениям.



«На рынке сейчас находится большое количество недобросовестных предпринимателей, не уплачивающих установленных государством налогов и сборов, ведущих свою предпринимательскую деятельность только наличными средствами платежа. Отследить деятельность таких магазинов непросто, так как они, как правило, не имеют физической точки продаж, используют поддельные кассовые аппараты, и их выручка нигде не фиксируется. Подобная ситуация также несет высокий риск для потребителей, так как вернуть продукцию ненадлежащего качества недобросовестным предпринимателям оказывается невозможным», — поясняет АКИТ.



В АКИТ пояснили, что предлагают Минфину разработать и внести в Госдуму проект поправок в закон «О защите прав потребителей» (в статью 16.1). Согласно этой статье, микропредприятия (компании с доходом до 120 млн рублей) не обязаны обеспечивать возможность оплаты покупки с помощью национальной системы платежных карт («Мир»).



В письме отмечается, что многие владельцы интернет-магазинов отказываются принимать безналичные платежи также по причине высоких ставок на эквайринг (обслуживание банками карточных терминалов оплаты) в интернет-торговле.



«Как только ставка на эквайринг будет снижена, граждане и ретейлеры будут заинтересованы в простых и безопасных расчетах банковскими картами. Сейчас, когда стоимость интернет-эквайринга в среднем составляет 2,5%, говорить о том, что ретейл будет заинтересован в оплате картами, не приходится», — говорит А. Федоров.

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